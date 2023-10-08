В США ужаснулись ошибке, которую допустил Байден
Журналистка Томи Ларен: Джо Байден втянул США в опасную авантюру с мигрантами
США столкнулись с новой угрозой, которую недооценивают местные власти. Об этом написала в соцсети Х (бывший "Твиттер") журналистка Томи Ларен. По её словам, рекордный приток мексиканских мигрантов сулит огромные проблемы, а открытую границу она назвала опасной авантюрой.
"Всего за пару лет мы позволили миллионам мужчин призывного возраста пересечь нашу южную границу. Вы действительно думаете, что все эти люди здесь только для того, чтобы найти работу? Не обманывайте себя", — резюмировала журналистка.
Отметим, что проблема мигрантов из Мексики волнует не только сотрудников СМИ, но и простых американцев. Последние опросы показывают, что лишь 23% граждан одобрили работу Джо Байдена по урегулированию ситуации на мексиканской границе. К слову, тот же опрос показал, что большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока.