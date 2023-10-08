В США ужаснулись ошибке, которую допустил Байден

США столкнулись с новой угрозой, которую недооценивают местные власти. Об этом написала в соцсети Х (бывший "Твиттер") журналистка Томи Ларен. По её словам, рекордный приток мексиканских мигрантов сулит огромные проблемы, а открытую границу она назвала опасной авантюрой.

"Всего за пару лет мы позволили миллионам мужчин призывного возраста пересечь нашу южную границу. Вы действительно думаете, что все эти люди здесь только для того, чтобы найти работу? Не обманывайте себя", — резюмировала журналистка.