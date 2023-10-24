Подоляк посвятил Илону Маску гневную тираду из-за идеи "сдать Украину" братьям-русским

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предложение американского бизнесмена Илона Маска о введении режима прекращения огня на Украине и начале налаживания отношений с Россией — "катастрофическая ошибка".

"Маск считает, что "сдача Украины" <...> приведёт нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведёт к резкому приумножению конфликтов во всём мире", — написал Подоляк в телеграм-канале.