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Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 17:23
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Подоляк посвятил Илону Маску гневную тираду из-за идеи "сдать Украину" братьям-русским

Подоляк раскритиковал предложение Маска наладить отношения с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предложение американского бизнесмена Илона Маска о введении режима прекращения огня на Украине и начале налаживания отношений с Россией — "катастрофическая ошибка".

"Маск считает, что "сдача Украины" <...> приведёт нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведёт к резкому приумножению конфликтов во всём мире", написал Подоляк в телеграм-канале.

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Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск назвал Украину и Россию "двоюродными братьями" и призвал Запад перестать стравливать обе стороны ради собственных интересов. По его словам, достаточно изучить историю России, чтобы понять тесную связь русского и украинского народов, у которых "есть обиды, но они буквально являются одной семьёй".

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Getty Images / Metin Aktas

Юрий Лысенко
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