Подоляк посвятил Илону Маску гневную тираду из-за идеи "сдать Украину" братьям-русским
Подоляк раскритиковал предложение Маска наладить отношения с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предложение американского бизнесмена Илона Маска о введении режима прекращения огня на Украине и начале налаживания отношений с Россией — "катастрофическая ошибка".
"Маск считает, что "сдача Украины" <...> приведёт нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведёт к резкому приумножению конфликтов во всём мире", — написал Подоляк в телеграм-канале.
Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск назвал Украину и Россию "двоюродными братьями" и призвал Запад перестать стравливать обе стороны ради собственных интересов. По его словам, достаточно изучить историю России, чтобы понять тесную связь русского и украинского народов, у которых "есть обиды, но они буквально являются одной семьёй".
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