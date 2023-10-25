Нумеролог через психику человека объяснила столь высокую популярность числа 7

Выявленная недавним исследованием особая любовь россиян к числу 7 неудивительна, заявила Лайфу нумеролог, экстрасенс Кристина Ольховая. Она отметила, что семёрка обладает большим количеством культурных и духовных смыслов.

"7 дней недели, 7 нот, 7 грехов, 7 чудес света, 7 гуманитарных наук в Древней Греции, 7 путей в рай в Древнем Египте, 7 духовных сфер, 7 уровней чистилища и т.д. Даже Джеймс Бонд — агент 007, а не 006 или 008. 7 — самое популярное число во всём мире", — добавила эксперт.

По словам ясновидящей, секрет популярность семёрки в том, что она наиболее удобна с точки зрения когнитивных свойств психики человека. Так, именно столько объектов мы можем легко удерживать в памяти, манипулируя ими. Впрочем, у некоторых это число может варьироваться на плюс-минус два, что, видимо, объясняет высокую популярность пятёрки.

Причём для большинства число 7 выходит на первый план как нечто магическое и духовное. Экстрасенс напомнила, что во многих учениях, в том числе в христианстве, это число означает гармонию, завершённость и божественное вмешательство, а также удачу высшей природы. А сочетание нескольких семёрок только усилит эффект.

При этом 7 несёт в себе не только энергию удачи, но и защиту от всего плохого. В нумерологии число 7 указывает на мудрость и глубокий ум. Сочетание всех исторических, культурных, психологических и мистических факторов и делает число 7 таким популярным Кристина Ольховая нумеролог, экстрасенс