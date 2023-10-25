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25 октября, 14:49

Плач за стеной выдал злую мачеху, избивавшую падчерицу-инвалида под Волгоградом

Под Волгоградом задержали женщину за истязание шестилетней падчерицы-инвалида

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали женщину, которая издевалась над своей шестилетней падчерицей-инвалидом, сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратились неравнодушные соседи, которые часто слышали плач ребёнка. Как оказалось, девочку избивала мачеха. В детском саду также подтвердили наличие синяков на теле малышки. Сотрудники органов рассказали, что мачеха объясняла воспитателям этот факт частыми падениями ребёнка.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемую. <...> На основании собранных полицейскими материалов следственными органами в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Во время задержания женщина призналась, что не любит падчерицу и не собирается за ней ухаживать.

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Ранее в Омской области возбудили уголовное дело о халатности после публикации видео, где дети в Большеуковском доме детства издевались над девочкой, заставляя её мыть унитазы.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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