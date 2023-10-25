"Аэрофлот" и Соболев разошлись в показаниях о скандале с семьёй комика на рейсе до Мальдив

Комик Илья Соболев и его супруга не сообщали "Аэрофлоту" о необходимости прикрепить ребёнка к бронированию его мамы. Женщина решила пересесть в бизнес-класс уже у стойки регистрации рейса на Мальдивы, забыв при этом указать, что вместе с ней нужно пересадить и младенца, заявили SHOT в пресс-службе авиакомпании.

"Во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до бизнес. Уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери", — утверждают в "Аэрофлоте".

При этом авиакомпания утверждает, что её сотрудники вели себя с пассажирами вежливо, пытаясь объяснить им правила перевозки и авиационной безопасности, и рассчитывали, что Соболевы войдут в их положение и не будут провоцировать скандал. В "Аэрофлоте" добавили, что продолжают детально изучать обстоятельства ситуации.