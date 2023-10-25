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25 октября, 14:45
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"Аэрофлот" и Соболев разошлись в показаниях о скандале с семьёй комика на рейсе до Мальдив

"Аэрофлот" объяснил регламентом ситуацию с семьёй блогера Соболева

<p>Илья Соболев с семьёй. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sobolevanatalia_ / Фотограф moon.photoo</p>

Илья Соболев с семьёй. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sobolevanatalia_ / Фотограф moon.photoo

Комик Илья Соболев и его супруга не сообщали "Аэрофлоту" о необходимости прикрепить ребёнка к бронированию его мамы. Женщина решила пересесть в бизнес-класс уже у стойки регистрации рейса на Мальдивы, забыв при этом указать, что вместе с ней нужно пересадить и младенца, заявили SHOT в пресс-службе авиакомпании.

"Во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до бизнес. Уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери", утверждают в "Аэрофлоте".

При этом авиакомпания утверждает, что её сотрудники вели себя с пассажирами вежливо, пытаясь объяснить им правила перевозки и авиационной безопасности, и рассчитывали, что Соболевы войдут в их положение и не будут провоцировать скандал. В "Аэрофлоте" добавили, что продолжают детально изучать обстоятельства ситуации.

"Отправляй Бритни": Илья Соболев спародировал тот самый танец Спирс с ножами, специально для этого сняв штаны

"Отправляй Бритни": Илья Соболев спародировал тот самый танец Спирс с ножами, специально для этого сняв штаны

Напомним, российский юморист Илья Соболев обвинил "Аэрофлот" в том, что его жене не разрешили взять с собой в бизнес-класс их шестимесячного ребёнка. На борту женщине не разрешили взять с собой из "эконома" младенца, которого якобы не прикрепили по билетам к матери, а значит, он должен был остаться с отцом.

Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    Игорьвчера в 04:52

    Есть правила и их надо выполнять. Нечего со своим уставом в чужой монастырь лезть. Мне тоже не нравится когда я заплатив, за бизнес класс, должен несколько часов слушать визг ребёнка. Да мало ли чего ещё. И почему, а главное ради чего сотрудники должны нарушать установленные правила??? Не знание закона не освобождает от ответственности. Уверен, что мнение пассажиров бизнес-класса и экономики тоже разделились.

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