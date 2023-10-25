"Аэрофлот" и Соболев разошлись в показаниях о скандале с семьёй комика на рейсе до Мальдив
"Аэрофлот" объяснил регламентом ситуацию с семьёй блогера Соболева
Илья Соболев с семьёй. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sobolevanatalia_ / Фотограф moon.photoo
Комик Илья Соболев и его супруга не сообщали "Аэрофлоту" о необходимости прикрепить ребёнка к бронированию его мамы. Женщина решила пересесть в бизнес-класс уже у стойки регистрации рейса на Мальдивы, забыв при этом указать, что вместе с ней нужно пересадить и младенца, заявили SHOT в пресс-службе авиакомпании.
"Во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до бизнес. Уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери", — утверждают в "Аэрофлоте".
При этом авиакомпания утверждает, что её сотрудники вели себя с пассажирами вежливо, пытаясь объяснить им правила перевозки и авиационной безопасности, и рассчитывали, что Соболевы войдут в их положение и не будут провоцировать скандал. В "Аэрофлоте" добавили, что продолжают детально изучать обстоятельства ситуации.
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Напомним, российский юморист Илья Соболев обвинил "Аэрофлот" в том, что его жене не разрешили взять с собой в бизнес-класс их шестимесячного ребёнка. На борту женщине не разрешили взять с собой из "эконома" младенца, которого якобы не прикрепили по билетам к матери, а значит, он должен был остаться с отцом.