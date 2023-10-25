Захарова задала Блинкену неудобный вопрос после попытки надавить на "Аль-Джазиру"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала госсекретарю США Энтони Блинкену неудобный вопрос после его обращения к премьер-министру Катара с просьбой "смягчить риторику" телеканала "Аль-Джазира" (Al Jazeera). Он аргументировал свой призыв тем, что конфликт из-за "неоднозначных трактовок" журналистов может получить более масштабный виток.

"И после этого Блинкен будет рассказывать, что [корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван] Гершкович не мог работать на американские спецслужбы, потому что это запрещено законами США? Цензура тоже запрещена законами, но это Блинкену не мешает, как видим", — отметила Захарова.

Дипломат поинтересовалась, когда Блинкен обратится к президенту США Джо Байдену с просьбой повлиять на CNN и "снизить громкость репортажей", например, по Украине.