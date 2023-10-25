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25 октября, 15:30
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Захарова задала Блинкену неудобный вопрос после попытки надавить на "Аль-Джазиру"

Захарова раскритиковала просьбу Блинкена по работе телеканала "Аль-Джазира"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала госсекретарю США Энтони Блинкену неудобный вопрос после его обращения к премьер-министру Катара с просьбой "смягчить риторику" телеканала "Аль-Джазира" (Al Jazeera). Он аргументировал свой призыв тем, что конфликт из-за "неоднозначных трактовок" журналистов может получить более масштабный виток.

"И после этого Блинкен будет рассказывать, что [корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван] Гершкович не мог работать на американские спецслужбы, потому что это запрещено законами США? Цензура тоже запрещена законами, но это Блинкену не мешает, как видим", отметила Захарова.

Дипломат поинтересовалась, когда Блинкен обратится к президенту США Джо Байдену с просьбой повлиять на CNN и "снизить громкость репортажей", например, по Украине.

В верхушке США назревает "мятеж" из-за поддержки Израиля и игнорирования убийств палестинцев

В верхушке США назревает "мятеж" из-за поддержки Израиля и игнорирования убийств палестинцев

Ранее Захарова указывала на двойные стандарты США в связи с гибелью детей в секторе Газа. По словам дипломата, наиболее очевидным решением стало бы простое принятие резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в зоне конфликта. Однако шокирующее число жертв, указала она, не может заставить определённые силы на Западе понять, что происходит.

Обложка ©

Getty Images / Win McNamee

Александра Мышляева
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