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20 октября, 20:24

В верхушке США назревает "мятеж" из-за поддержки Израиля и игнорирования убийств палестинцев

HuffPost: В Госдепе готовят "телеграмму несогласия" с политикой США по Израилю

В Госдепе США работают над документом, критикующим действия руководства ведомства в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Huffington Post.

Сотрудники Госдепартамента выразят несогласие с однобокой поддержкой Израиля и игнорирования страданий палестинцев. По их мнению, такая политика грозит США потерей влияния в арабском регионе. В документе намерены указать на серьёзные расхождения во мнениях "в ключевые исторические моменты". Источники издания утверждают, что в ведомстве назревает мятеж, а госсекретарь США Энтони Блинкен и его приближённые не реагируют на недовольство внутри организации.

Отмечается, что подобные "телеграммы несогласия" направляются руководству по защищённому внутреннему каналу. Эта практика распространена со времён войны во Вьетнаме.

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А ранее в США указали на важную разницу в отношении к Путину и Блинкену в Китае. Приём Блинкена оценили как довольно сдержанный. По словам правозащитницы Дженнифер Цзэн, подобная встреча в китайской культуре является "преднамеренным унижением".

Обложка ©

Unsplash / Kenny Eliason

Лариса Сафронова
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