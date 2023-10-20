В верхушке США назревает "мятеж" из-за поддержки Израиля и игнорирования убийств палестинцев

В Госдепе США работают над документом, критикующим действия руководства ведомства в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Huffington Post.

Сотрудники Госдепартамента выразят несогласие с однобокой поддержкой Израиля и игнорирования страданий палестинцев. По их мнению, такая политика грозит США потерей влияния в арабском регионе. В документе намерены указать на серьёзные расхождения во мнениях "в ключевые исторические моменты". Источники издания утверждают, что в ведомстве назревает мятеж, а госсекретарь США Энтони Блинкен и его приближённые не реагируют на недовольство внутри организации.

Отмечается, что подобные "телеграммы несогласия" направляются руководству по защищённому внутреннему каналу. Эта практика распространена со времён войны во Вьетнаме.