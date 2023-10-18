В США указали на важную разницу в отношении к Путину и Блинкену в Китае

Президента России Владимира Путина встретили в Китае красной дорожкой, которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена. На эту деталь указывает Newsweek.

"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с красной дорожкой, которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", — говорится в публикации.