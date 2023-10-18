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18 октября, 07:24

В США указали на важную разницу в отношении к Путину и Блинкену в Китае

Newsweek: Китай встретил Путина красной дорожкой, которой не было у Блинкена

Президента России Владимира Путина встретили в Китае красной дорожкой, которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена. На эту деталь указывает Newsweek.

"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с красной дорожкой, которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", говорится в публикации.

По данным издания, приём Блинкена оценили как довольно сдержанный. А по словам правозащитницы Дженнифер Цзэн, подобная встреча в китайской культуре является "преднамеренным унижением".

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Напомним, вчера, 17 октября, Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". На кадрах Лайфа момент, когда российский лидер спускается по трапу самолёта на ту самую красную дорожку. Кроме того, он, как главный гость мероприятия, встал для фото рядом с председателем КНР Си Цзиньпином.

Обложка ©

Константин Завражин / POOL / ТАСС

Матвей Константинов
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