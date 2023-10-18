В США указали на важную разницу в отношении к Путину и Блинкену в Китае
Newsweek: Китай встретил Путина красной дорожкой, которой не было у Блинкена
Президента России Владимира Путина встретили в Китае красной дорожкой, которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена. На эту деталь указывает Newsweek.
"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с красной дорожкой, которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", — говорится в публикации.
По данным издания, приём Блинкена оценили как довольно сдержанный. А по словам правозащитницы Дженнифер Цзэн, подобная встреча в китайской культуре является "преднамеренным унижением".
Напомним, вчера, 17 октября, Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". На кадрах Лайфа момент, когда российский лидер спускается по трапу самолёта на ту самую красную дорожку. Кроме того, он, как главный гость мероприятия, встал для фото рядом с председателем КНР Си Цзиньпином.
Константин Завражин / POOL / ТАСС