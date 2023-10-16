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16 октября, 10:48
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Блинкена вынудили всю ночь ждать встречи с саудовским принцем

WP: Саудовский принц Мухаммед заставил Блинкена ждать встречи с ним всю ночь

Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь прождал встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Как сообщает газета Washington Post, саудовский правитель явился к политику только на следующее утро — для того, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

"В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу), но принц явился на неё только на следующее утро", — пишет издание.

14 октября Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках турне по Ближнему Востоку для встречи с бен Сальманом на фоне обострения палестинско-израильского конфликта.

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Напомним, что территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт идёт на тысячи. При этом в конфликт может вмешаться Иран. Там назвали "красную линию".

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ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Дарья Нарыкова
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