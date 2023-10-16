Блинкена вынудили всю ночь ждать встречи с саудовским принцем

Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь прождал встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Как сообщает газета Washington Post, саудовский правитель явился к политику только на следующее утро — для того, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

"В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу), но принц явился на неё только на следующее утро", — пишет издание.