В Госдуме предложили отметить Хэллоуин стрельбой по "тыквам" Байдена и Зеленского

Ровно через неделю во всём мире будут праздновать самый жуткий праздник в году — Хэллоуин. Однако в России от него хотят отказаться. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что такому "идиотскому" мероприятию в нашей стране не место, а если не пропагандировать и объявить его неприличным из-за "извращений", то рано или поздно про него все забудут. С такой инициативой он обратился в Минпросвещения РФ.

Замглавы Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей обратил внимание, что в последние годы праздник становится всё популярнее среди молодёжи, хотя вместо этого школьники могли бы хвастаться друг перед другом выращенными за лето овощам и фруктами, угощаться домашними заготовками или устраивать соревнования на самую большую тыкву, арбуз или кабачок.

"Не могу похвастаться, что я садовод, но в России урожай собирается раньше. А праздник Хэллоуин надо сделать неприличным, публично объявить его праздником извращенцев и дегенератов со всей этой тыквенной атрибутикой. Это всё является важным маркером, насколько мы безоговорочно можем примерять самые идиотские западные традиции на себя", — приводит его слова НСН.

Парламентарий подчеркнул, что у нас огромное количество своих праздников, причём более интересных, чем "трансгендерные и ЛГБТ-традиции Хэллоуина". Он также предложил сделать Хэллоуин днём стрельбы по тыквам, которые символически изображают головы президента США Джо Байдена или Владимира Зеленского, отметив, что такая забава детям точно понравится.