В Госдуме предложили отметить Хэллоуин стрельбой по "тыквам" Байдена и Зеленского
Милонов призвал на Хэллоуин стрелять по тыквам в виде голов Байдена и Зеленского
Ровно через неделю во всём мире будут праздновать самый жуткий праздник в году — Хэллоуин. Однако в России от него хотят отказаться. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что такому "идиотскому" мероприятию в нашей стране не место, а если не пропагандировать и объявить его неприличным из-за "извращений", то рано или поздно про него все забудут. С такой инициативой он обратился в Минпросвещения РФ.
Замглавы Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей обратил внимание, что в последние годы праздник становится всё популярнее среди молодёжи, хотя вместо этого школьники могли бы хвастаться друг перед другом выращенными за лето овощам и фруктами, угощаться домашними заготовками или устраивать соревнования на самую большую тыкву, арбуз или кабачок.
"Не могу похвастаться, что я садовод, но в России урожай собирается раньше. А праздник Хэллоуин надо сделать неприличным, публично объявить его праздником извращенцев и дегенератов со всей этой тыквенной атрибутикой. Это всё является важным маркером, насколько мы безоговорочно можем примерять самые идиотские западные традиции на себя", — приводит его слова НСН.
Парламентарий подчеркнул, что у нас огромное количество своих праздников, причём более интересных, чем "трансгендерные и ЛГБТ-традиции Хэллоуина". Он также предложил сделать Хэллоуин днём стрельбы по тыквам, которые символически изображают головы президента США Джо Байдена или Владимира Зеленского, отметив, что такая забава детям точно понравится.
Кстати, ранее предложение об отмене праздника подали министру просвещения Сергею Кравцову. По мнению авторов обращения, такие праздники, как Хэллоуин, вредят морально-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
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