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25 октября, 16:09

Медведев анонсировал создание нового армейского корпуса и флотилии ВС РФ в 2024-м

В России в 2024 году будет увеличена численность Вооружённых сил благодаря созданию ещё одного армейского корпуса и флотилии, а также других подразделений. Об этом на совещании заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства будет принят комплекс мер по расширению, увеличению численности Вооружённых сил, их укреплению. В том числе в следующем году планируется сформировать ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию", сообщил он.

Медведев напомнил, что ситуация в мире в целом и вокруг Российской Федерации в частности продолжает оставаться напряжённой. Сказывается как СВО на Украине, так и непрерывное наращивание военной мощи НАТО в соседних странах.

Зампред Совбеза также отметил, что президент России Владимир Путин принял решение продолжать работу по доукомплектованию российских войск военнослужащими по контракту в 2024 году. А высокий патриотический настрой россиян и их желание защищать Родину только способствуют этому решению.

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Ранее Медведев сообщил, что, по данным Минобороны, с начала года на военную службу в интересах объединённой группировки войск поступило почти 385 тысяч человек. Политик добавил, что каждый из них заслуживает максимального уважения, им и в дальнейшем необходимо оказывать всю необходимую помощь.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
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