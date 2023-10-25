Медведев анонсировал создание нового армейского корпуса и флотилии ВС РФ в 2024-м

В России в 2024 году будет увеличена численность Вооружённых сил благодаря созданию ещё одного армейского корпуса и флотилии, а также других подразделений. Об этом на совещании заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства будет принят комплекс мер по расширению, увеличению численности Вооружённых сил, их укреплению. В том числе в следующем году планируется сформировать ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию", — сообщил он.

Медведев напомнил, что ситуация в мире в целом и вокруг Российской Федерации в частности продолжает оставаться напряжённой. Сказывается как СВО на Украине, так и непрерывное наращивание военной мощи НАТО в соседних странах.

Зампред Совбеза также отметил, что президент России Владимир Путин принял решение продолжать работу по доукомплектованию российских войск военнослужащими по контракту в 2024 году. А высокий патриотический настрой россиян и их желание защищать Родину только способствуют этому решению.