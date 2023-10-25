По данным Минобороны, с начала года на военную службу в интересах объединённой группировки войск поступило почти 385 тысяч человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

С начала года на службу в ВС РФ поступило 385 тысяч человек, заявил Медведев. Видео © Telegram / "Дмитрий Медведев"

"Из них 305 тысяч — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч — добровольцы. Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли. Каждый день с Вооружёнными силами РФ заключают контракт более 1600 человек", — сказал он.

Политик добавил, что каждый из них заслуживает максимального уважения, им и в дальнейшем необходимо оказывать всю необходимую помощь.

Он назвал ситуацию в мире, "аккуратно" говоря, напряжённой, напомнив как о зоне проведения спецоперации, так и о других странах, "где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал". По словам Медведева, для эффективной защиты России будут приняты меры по расширению численности и укреплению ВС РФ.

"В том числе в следующем году планируется сформировать ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. В связи с этим информирую вас, что Верховный главнокомандующий [Владимир Путин] принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту в 2024 году", — отметил политик.

Зампред Совбеза подчеркнул, что высокий патриотизм и желание россиян защищать страну позволяют продолжать эту работу. Координировать её будет Медведев.