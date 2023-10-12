"Темпы неплохие": Медведев раскрыл число солдат, пополнивших ряды ВС РФ в 2023 году

С 1 января в интересах Объединённой группировки войск на военную службу ВС России было принято более 357 тысяч человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев раскрыл число пополнивших ряды ВС РФ в 2023 солдат. Видео © Telegram / "Дмитрий Медведев"

"В целом темпы по набору по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем", — сказал он в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил с военнослужащими, принятыми по контракту.