РФ и Китай заблокировали резолюцию США по конфликту Израиля и Палестины
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту, представленную на Совбезе ООН.
За высказались десять стран, помимо РФ и КНР против были ОАЭ. Две — воздержались. В документе отсутствуют призывы к прекращению огня, однако признаётся право стран на самозащиту.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уверен, что этот проект американской резолюции насквозь политизирован, а его целью является желание застолбить политические установки Вашингтона на Ближнем Востоке. Дипломат уверен, что его принятие станет полной дискредитацией Совета Безопасности ООН.
Ранее Василий Небензя говорил, что РФ разработала альтернативу проекту резолюции США по Израилю и Газе. В ней Москва призывает к немедленному и стабильному прекращению огня, отмене предписания перемещаться на юг сектора для жителей Газы, организации гуманитарных пауз и коридоров, а также к немедленному освобождению гражданских заложников.
T.me / Дмитрий Полянский