РФ и Китай заблокировали резолюцию США по конфликту Израиля и Палестины

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту, представленную на Совбезе ООН.

За высказались десять стран, помимо РФ и КНР против были ОАЭ. Две — воздержались. В документе отсутствуют призывы к прекращению огня, однако признаётся право стран на самозащиту.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уверен, что этот проект американской резолюции насквозь политизирован, а его целью является желание застолбить политические установки Вашингтона на Ближнем Востоке. Дипломат уверен, что его принятие станет полной дискредитацией Совета Безопасности ООН.