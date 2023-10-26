В Венгрии заявили о намерении остаться в ЕС дольше, чем Боррель на своём посту

Венгрия не планирует выходить из Евросоюза и останется его членом гораздо дольше, чем глава евродипломатии Жозеп Боррель продержится на своём посту. Так министр канцелярии премьера европейской страны Гергей Гуйяш прокомментировал недавние высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Венгрия значительно дольше останется членом ЕС, чем он — главой европейской дипломатии", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге, транслируемом телеканалом М1.