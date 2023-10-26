В Москве 14-летняя девочка хотела покончить с собой из-за смерти домашней крысы

В Москве семиклассница хотела свести счёты с жизнью из-за смерти любимого питомца — домашней крысы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в столичном районе Дорогомилово. 14-летняя девочка так сильно переживала из-за случившегося, что с трудом отсидела уроки, а после школы решила зайти в гости к бабушке. Та окружила её заботой и всеми силами пыталась успокоить, однако ничего не помогало.

В какой-то момент поведение школьницы показалось пенсионерке очень странным: она была очень вялой, а язык заплетался, девочка-подросток только плакала и в ответ на все вопросы говорила лишь про любимую крысу. Заподозрив неладное, бабушка тут же вызвала скорую. Прибывшие медики госпитализировали впечатлительную девочку с отравлением и, к счастью, спасли. Теперь в деле разбирается полиция, начата проверка.