Дрон-камикадзе атаковал сотовую вышку в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал сотовую вышку в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло 25 октября около трёх часов дня по местному времени. Ударный БПЛА залетел на территорию Волоконовского района и врезался в вышку сотовой связи у села Тишанка, которое находится всего в четырёх километрах от границы. В результате столкновения дрон взорвался, однако объект никаких повреждений не получил. Обошлось без пострадавших.
В настоящее время оборудование работает без перебоев. По предварительным данным, беспилотник был запущен из села Черняков Харьковской области (всего два с половиной километра до границы).
На прошлой неделе Лайф рассказывал, что в Белгородской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. С его помощью киевский режим планировал совершить террористическую атаку по российским объектам, однако дрон был перехвачен и уничтожен. Пострадавших и разрушений нет.
Pixabay