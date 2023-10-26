Украинский дрон-камикадзе атаковал сотовую вышку в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло 25 октября около трёх часов дня по местному времени. Ударный БПЛА залетел на территорию Волоконовского района и врезался в вышку сотовой связи у села Тишанка, которое находится всего в четырёх километрах от границы. В результате столкновения дрон взорвался, однако объект никаких повреждений не получил. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время оборудование работает без перебоев. По предварительным данным, беспилотник был запущен из села Черняков Харьковской области (всего два с половиной километра до границы).