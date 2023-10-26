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26 октября, 07:04

Дрон-камикадзе атаковал сотовую вышку в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал сотовую вышку в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло 25 октября около трёх часов дня по местному времени. Ударный БПЛА залетел на территорию Волоконовского района и врезался в вышку сотовой связи у села Тишанка, которое находится всего в четырёх километрах от границы. В результате столкновения дрон взорвался, однако объект никаких повреждений не получил. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время оборудование работает без перебоев. По предварительным данным, беспилотник был запущен из села Черняков Харьковской области (всего два с половиной километра до границы).

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На прошлой неделе Лайф рассказывал, что в Белгородской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа. С его помощью киевский режим планировал совершить террористическую атаку по российским объектам, однако дрон был перехвачен и уничтожен. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Pixabay

Николь Вербер
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