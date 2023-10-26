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26 октября, 07:16

В Красноярском крае 38 человек заразились неизвестной инфекцией с сыпью

В посёлке Ессей Эвенкийского района Красноярского края возникла вспышка неизвестной инфекции, пишет газета "Эвенкийская жизнь". Она проявляется красноватой сыпью и протекает в лёгкой форме. На данный момент известно о 38 заболевших, большинство из которых — дети школьного возраста.

Все заразившиеся сдали кровь в местном фельдшерско-акушерском пункте. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, в населённый пункт вылетели специалисты службы, они проведут санитарно-эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на контроле ведомства.

В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили "РЕН ТВ" факт заражения. Там подчеркнули, что тяжёлых случаев нет, госпитализация никому не потребовалась.

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А в Свердловской области зафиксировали пять случаев заражения микроспорией — стригущим лишаем. Заболевшими оказались ученики одной школы. Два класса отправили на карантин.

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Матвей Константинов
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