Израиль возобновил репатриацию россиян

Приём заявлений о репатриации от россиян, приостановленный 24 октября, снова возобновлён в Посольстве Израиля в Москве. Об этом сообщил посол Александр Бен Цви.

"Этот процесс уже вернулся, мы начинаем принимать заявления раньше [намеченного срока]. Он был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности", — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, сейчас перед зданием посольства люди уже "стоят в очереди".