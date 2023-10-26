Израиль возобновил репатриацию россиян
Посольство Израиля досрочно возобновило приём заявлений о репатриации от россиян
Приём заявлений о репатриации от россиян, приостановленный 24 октября, снова возобновлён в Посольстве Израиля в Москве. Об этом сообщил посол Александр Бен Цви.
"Этот процесс уже вернулся, мы начинаем принимать заявления раньше [намеченного срока]. Он был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности", — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, сейчас перед зданием посольства люди уже "стоят в очереди".
Напомним, 24 октября на фоне продолжающегося конфликта с ХАМАС Посольство Израиля приостановило выдачу виз репатриантам в России. При этом в диппредставительстве тогда отмечали, что консульский отдел работает без изменений.
ТАСС / Сергей Бобылев