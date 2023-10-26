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26 октября, 07:22
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Израиль возобновил репатриацию россиян

Посольство Израиля досрочно возобновило приём заявлений о репатриации от россиян

Приём заявлений о репатриации от россиян, приостановленный 24 октября, снова возобновлён в Посольстве Израиля в Москве. Об этом сообщил посол Александр Бен Цви.

"Этот процесс уже вернулся, мы начинаем принимать заявления раньше [намеченного срока]. Он был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности", — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, сейчас перед зданием посольства люди уже "стоят в очереди".

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Напомним, 24 октября на фоне продолжающегося конфликта с ХАМАС Посольство Израиля приостановило выдачу виз репатриантам в России. При этом в диппредставительстве тогда отмечали, что консульский отдел работает без изменений.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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