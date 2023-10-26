Пассажиры Smartavia рейса Москва – Екатеринбург ждут вылета свыше шести часов
В аэропорту Шереметьево пассажиры рейса Smartavia Москва – Екатеринбург ожидают вылета более шести часов. По предварительной информации, у самолёта была обнаружена неисправность. О случившемся пишет RT.
"Сначала нам ничего не говорили, потом выяснилось, что у самолёта поломка. Питание предоставили, гостиницы не дали", — поделился с изданием один из пассажиров.
Последний раз полёт переносился на 11:00 (по Москве). На данный момент пассажиры ещё ждут отправления. В Smartavia подтвердили, что в Шереметьево действительно есть несколько рейсов, вылет которых был отложен. Однако объяснять причины перевозчик не стал.
"Все пассажиры задержанных рейсов получают услуги согласно федеральным авиационным правилам ФАП-82. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за задержку рейсов", — пояснил перевозчик телеканалу "Москва 24".
В Smartavia заверили, что делают всё возможное, чтобы не допустить значительных подвижек в расписании. Так, например, для выполнения перенесённого рейса Москва – Самара привлекут стороннего перевозчика.
Ранее Лайф писал, что причиной инцидента с самолётом Boeing 737 авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Перми, стала ошибка в расчётах тормозного пути при сложных погодных условиях.
ТАСС / Эрик Романенко