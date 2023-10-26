"Эту песню не задушишь, не убьёшь": Отмечаем День рождения комсомольского движения 29 октября отмечается праздник под названием День рождения комсомола. И хотя ВЛКСМ давно прекратил своё существование, для многих жителей России праздник остаётся одним из самых любимых, потому что напоминает им о молодости. Об истории комсомола читайте на Life.ru. 26 октября, 10:00 Какой праздник отмечается 29 октября? Ответ знают все, кто родился и вырос в СССР. Картина "Приём в комсомол" (1949) © Сергей Алексеевич Григорьев / Wikipedia

В октябре в России многие представители старшего поколения, чья юность прошла в СССР, и те молодые, кто разделяет коммунистические идеи в наши дни, будут отмечать день рождения уже несуществующей политической организации — Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи. Для многих День рождения комсомола, этой некогда крупнейшей в мире молодёжной организации, продолжает оставаться одной из значимых дат.

Когда отмечают День комсомола

Через год после социалистической революции в России, 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ). Позже организации было присвоено имя вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, а в название добавлено слово "всесоюзный". Получилась аббревиатура ВЛКСМ, под которой союз и просуществовал до 1991 года, а День рождения комсомола стал ежегодно отмечаться 29 октября — в дату его учреждения.

Неофициальный гимн комсомола — песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова "Любовь, комсомол и весна" в исполнении Льва Лещенко. Видео © YouTube / Советское телевидение. Гостелерадиофонд

История и традиции праздника

Комсомольцы всегда считались "помощниками и резервом" коммунистической партии, "молодыми строителями коммунизма". Существовал девиз: "Если партия прикажет, комсомол ответит: "Есть!". Комсомольцы активно участвовали в коллективизации, комсомольских стройках, создании движения передовиков-тысячников — тех, кто выполнял рабочий план на 1000%. Большой вклад союз внёс в дело образования молодёжи. Речь идёт о создании рабфаков — рабочих факультетов, организованных во всех вузах страны. Комсомольцы самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и внесли неоценимый вклад в дело победы над фашистскими захватчиками. Три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звание Героя Советского Союза. В послевоенные годы комсомольцы принимали участие в восстановлении страны, поднимали целину, строили БАМ... Однако в 80-е годы в организации стали нарастать и негативные тенденции: процветал формализм, молодые люди стали использовать комсомольские структуры исключительно для личной карьеры, а с наступлением перестройки и для откровенного обогащения.

Вручение комсомольского билета — целое событие! Фото © Акимов Николай / Фотохроника ТАСС

История ВЛКСМ заканчивается в начале 90-х, практически одновременно с распадом СССР. 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации. Однако далеко не все согласились с тезисом об "исчерпании исторической роли". В нашей стране немало людей, видящих в деятельности комсомола исключительно положительные стороны. Они продолжают отмечать День рождения коммунистической молодёжной организации и воспитывают своих детей в духе уважения к советскому прошлому страны. В 2023 году комсомолу исполняется 105 лет. 29 октября праздничные мероприятия, концерты и шествия пройдут во многих городах России. Состоятся вечера памяти и встречи ветеранов комсомола с представителями общественных и молодёжных организаций. А 28 октября, в преддверии Дня рождения комсомола, в Доме союзов (Колонный зал) состоится главный федеральный концерт, организованный общественной организацией "Воспитанники комсомола – Моё Отечество" совместно с КПРФ и ЦК ЛКСМ РФ.

Интересные факты о комсомоле

Из шести первых руководителей комсомола пять погибли во время Большого террора 1937–1938 годов, а ещё один провёл в тюрьме около 15 лет. В Советском Союзе комсомол занимался перераспределением рабочих ресурсов внутри страны. Для этого использовалось так называемое распределение по комсомольской путёвке, по которой молодые люди направлялись на работу в малообжитые и труднодоступные районы страны, где существовал дефицит кадров. Неотъемлемой частью деятельности ВЛКСМ были "комсомольские ударные стройки" — возведение важных индустриальных объектов, шефство над которыми поручалось комсомолу. Самой известной такой стройкой стал БАМ — Байкало-Амурская магистраль. Через членство в комсомоле прошли, по одним данным, 16 млн человек, по другим — свыше 200 млн. Пик пришёлся на 1984 год — 42 млн. В конце 80-х в стране начинается отток из Союза: 1989 год — 35,5 млн человек, 1991 год — 26 млн. Сначала среди комсомольской молодёжи был невероятно популярен Троцкий, позже ставший врагом народа. Из Гражданской войны он вышел в ореоле победителя, создал Красную армию, разгромил контрреволюцию, чем спас молодую республику. На школьных тетрадках печатали его портрет и фразу: "Грызите молодыми зубами гранит науки". Предполагалось, что после 28 лет комсомолец может вступить в партию. На деле, однако, в ряды Компартии вступало менее половины бывших комсомольцев. Члены ЦК ВЛКСМ получали в районе 500 рублей при средней зарплате в стране 150–200 рублей. В 80-е годы ВЛКСМ, трансформируясь в советский бизнес-инкубатор, стал кузницей для бизнеса. Успешные комсомольские функционеры "переродились", став преуспевающими бизнесменами. 20% московского бизнеса 90-х так или иначе было связано с ВЛКСМ. Те же "Менатеп", "Кредобанк" (первый советский банк, выпустивший кредитную карту) основали именно комсомольские активисты.

Плакат "Комсомол — за перестройку!" художника Л. Тарасовой. Фото © Издательство "Плакат" / Фотохроника ТАСС

Как поздравить с Днём комсомола

Если у вас есть знакомые, которые симпатизируют коммунистической комсомольской организации, можете поздравить их почтовой открыткой или в социальных сетях каким-нибудь пламенным текстом в духе советского прошлого. Вот пример:

"Поздравляю всех тех, у кого по-прежнему в груди горит жаркий костёр комсомола! Я желаю, чтобы эти юношеские порывы веры, борьбы за справедливость и твёрдое понятие чести и достоинства навсегда остались с вами. Желаю всегда с тем же энтузиазмом смотреть вперёд и двигаться навстречу светлому будущему. С Днём комсомола!"

Авторы Андрей Соколов