Чёрный чай оказался полезнее зелёного

Популярный у россиян чёрный чай уменьшает вероятность развития сахарного диабета 2-го типа почти вдвое, выводит из организма сахар и оптимизирует восприимчивость к инсулину. Об этом говорят результаты исследования учёных из Китая и Австралии, которые были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

Исследователи изучали привычку к распитию чая среди почти двух тысяч китайцев и искали зависимость с диабетом, содержанием сахара в крови и чувствительностью к инсулину. Выяснилось, что и чёрный, и зелёный чай оказывают на организм положительный эффект. Правда по показателям чёрный чай почти на треть обогнал конкурента.

Исследование показало, что: зелёный чай снижает риск развития сахарного диабета на 36%, чёрный — на 47%;

зелёный снижает риск преддиабета на 39%, а чёрный — на 57%;

зелёный увеличивает выделение глюкозы с мочой на 0,11 ммоль/л, а чёрный — на 0,16 ммоль/л;

зелёный улучшает чувствительность к инсулину на 0,23 единицы, а чёрный — на 31. Результаты любителей чая в исследовании сопоставлялись с показателями людей, которые вообще не употребляют этот напиток.

Интерес учёных вызвал механизм, при помощи которого чай понижает содержание глюкозы в крови. Она выводится через почки, а не уменьшает всасывание сахара в кишечнике и не увеличивает выработку инсулина. Обычно почки задерживают сахар и могут выводить его с мочой только при условии сильно повышенного содержания в организме, как это бывает при слабой компенсации диабета. Чай же позволяет почкам "прогонять" сахар, даже если его содержание не превышает нормы, таким образом снижая его уровень в крови.

Стоит отметить, что лекарства от диабета с похожим принципом действия появились всего несколько лет назад и стали очень популярны, доказав свою эффективность. Они называются ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа, или ингибиторы SGLT2 (глифлозины). Выходит, что механизм вывода сахара из крови через почки был предусмотрен природой изначально, а ключ к его активации всё это время был в чае.