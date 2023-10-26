В Кремле дали прогноз о влиянии перестановок в Конгрессе США на спонсирование Украины

Кремль не питает иллюзий, что выборы нового спикера Палаты представителей США могут изменить политику Вашингтона в вопросах поставки вооружения Украине. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не думаю", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможной смене политического курса в Штатах.