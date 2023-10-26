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26 октября, 09:45

В Кремле дали прогноз о влиянии перестановок в Конгрессе США на спонсирование Украины

Песков: Перестановки в Палате представителей не изменят мнения США по Украине

Кремль не питает иллюзий, что выборы нового спикера Палаты представителей США могут изменить политику Вашингтона в вопросах поставки вооружения Украине. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не думаю", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможной смене политического курса в Штатах.

Критикуемый Трампом республиканец отказался бороться за пост спикера Конгресса

Критикуемый Трампом республиканец отказался бороться за пост спикера Конгресса

Напомним, американский законодатель и член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон был назначен на должность спикера Палаты представителей Конгресса.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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