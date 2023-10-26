Нутрициолог рассказала, сколько чая нужно пить, чтобы лишние килограммы покинули тело

В борьбе с лишним весом поможет зелёный чай, рассказала нутрициолог и спортивный диетолог Ирина Писарева "Вечерней Москве". По словам специалиста, десять чашек в день помогут похудеть, но нужно соблюдать ещё несколько правил.

"Если мы будем употреблять фастфуд, пирожные, шоколад и сахар, запивая всё это зелёным чаем, то вес у нас не уйдёт, а только прибавится. Поэтому важно исключить это всё из рациона, чтобы добиться положительного результата", — заявила Писарева.

Специалист уточнила, что эффект от напитка индивидуален, поэтому в рацион его нужно вводить осторожно. Писарева добавила, что пить чай лучше за полчаса до приёма пищи. Но нельзя забывать о спортивных тренировках, так как без них ждать результата бессмысленно, заключила эксперт.