Диетолог раскрыла, как готовить яйца, чтобы завтрак плавно не перешёл из кухни в туалет

При неправильном приготовлении в куриных яйцах могут оставаться бактерии сальмонеллы, которые вызывают различные болезни, рассказала РИА "ФедералПресс" диетолог Наталья Круглова. Эксперт добавила, что безопаснее всего варить или жарить белковый продукт.

"Чтобы избежать риска развития сальмонеллёза, в яйцах должен быть хорошо приготовлен даже желток. Безопасны для человека варёные яйца, омлет и скрэмбл. Глазунья и яйцо пашот в плане микробиологической безопасности, к сожалению, проигрывают", — рассказала специалист.

Эксперт рассказала, что в жареных яйцах содержится много канцерогенных веществ. Диетолог посоветовала добавлять в рацион больше овощей, чтобы сделать яичницу полезнее.