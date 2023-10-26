Бывшая эскортница рассказала, как понять, что девушка служит на "интимном фронте"

Челябинка Мария давно живёт в Москве. По образованию девушка переводчик-синхронист и сейчас работает в крупной компании по специальности, но покорить столицу ей помог эскорт. О деталях профессии и о том, как распознать сотрудницу сферы интимных услуг, девушка рассказала РИА "ФедералПресс".

"Профессия, действительно, непростая. Девчонки эти отчаянные, не моргнув глазом соглашаются на встречи с мужчинами, которых вообще не знают. После пары встреч летят с ними за границу. А ведь нет никаких гарантий, что вернёшься живая и здоровая. Короче, эскорт — это только для бесстрашных", — рассказала Мария.

Она рассказала, что стала оказывать такие услуги, когда на одном из сайтов знакомств ей предложили "пообщаться" за деньги. Потом девушка сама написала у себя в профиле, что на её встречу можно рассчитывать только после материальной поддержки.

Затем Мария решила устроиться работать по специальности и на новом месте встретила парня, за которого в итоге вышла замуж. С эскортом она завязала, но рассказала, какие факторы указывают на то, что девушки занимаются спорной деятельностью.

"Сейчас девчонки работают через всем известную запрещённую социальную сеть. Как определить, что перед тобой эскортница? Есть три признака. Если у девушки на странице куча фоток из Дубая, но она при этом нигде не работает, у неё не более 500 тысяч подписчиков, то с вероятностью 90 процентов она продаётся за деньги. Клиенты пишут ей прямо в профиль", — рассказала экс-эскортница.