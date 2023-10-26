Бельгия категорически отказалась давать больше денег на Украину

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро отказался по требованию Еврокомиссии увеличить взносы в бюджет ЕС для программы финансовой помощи Украине в 50 млрд евро на 2024–2027 годы. Он заявил журналистам по прибытии на саммит Евросоюза, что необходимо искать иные источники финансирования.

"Что касается многолетнего бюджетного плана ЕС, предложения [Еврокомиссии], которые на столе переговоров сегодня, для нас неприемлемы. Мы должны сконцентрироваться на продолжении помощи Украине, но в вопросе, как её финансировать, я бы реально попросил Еврокомиссию и другие институты ЕС задействовать собственные фонды", — объяснил он.

Бельгийский премьер также считает, что можно пересмотреть приоритеты финансирования, вместо того чтобы просить страны-члены сделать большие взносы.