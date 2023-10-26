В Польше забили тревогу из-за ужаса, устроенного для ВСУ под Красным Лиманом

В рядах ВСУ жалуются на тяжёлое положение из-за натиска ВС РФ, пишет Onet. В материале указывается, что наша армия перехватила инициативу в свои руки, а особенно "тревожная" информация поступает из района Красного Лимана Донецкой Народной Республики, "где натиск русских особенно силён".

"Воюющие в районе [Красного] Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года", — пишет польское издание.

Подчёркивается, что за прошедшее лето ВСУ так и не смогли добиться существенных результатов, а преимущество на данный момент находится у Москвы. Так, Россия сумела значительно нарастить производство боеприпасов и вооружения, в то время как Запад безуспешно пытается догнать её.

"Подлинная реальность — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления", — указывается в материале.