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Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 14:53
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В Польше забили тревогу из-за ужаса, устроенного для ВСУ под Красным Лиманом

В ВСУ заявили о тяжёлом положении из-за наступления ВС РФ под Красным Лиманом

В рядах ВСУ жалуются на тяжёлое положение из-за натиска ВС РФ, пишет Onet. В материале указывается, что наша армия перехватила инициативу в свои руки, а особенно "тревожная" информация поступает из района Красного Лимана Донецкой Народной Республики, "где натиск русских особенно силён".

"Воюющие в районе [Красного] Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года", — пишет польское издание.

Подчёркивается, что за прошедшее лето ВСУ так и не смогли добиться существенных результатов, а преимущество на данный момент находится у Москвы. Так, Россия сумела значительно нарастить производство боеприпасов и вооружения, в то время как Запад безуспешно пытается догнать её.

"Подлинная реальность — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления", — указывается в материале.

К слову, дела у ВСУ действительно плохи. Так, за минувшие сутки только на Купянском направлении ВС России уничтожили до 225 украинских военнослужащих — целую роту.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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