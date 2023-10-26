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26 октября, 15:00

Политолог назвал ЕС жалкой пародией СССР и допустил выход из альянса Венгрии

Политолог Коктыш заявил о предпосылках выхода Венгрии из Евросоюза и его распада

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что Венгрию никто не держит в Евросоюзе, не имеет формального права указывать что-либо руководителям других стран. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил политолог и доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, ЕС является жалкой пародией на одно ныне несуществующее государство.

"Евросоюз является жалкой пародией на СССР", — сказал эксперт.

Политолог отметил, что существуют предпосылки выхода Венгрии из объединения и его распада в обозримом будущем. Причиной тому, считает он, может стать в том числе обострение палестино-израильского конфликта. Более того, Евросоюз фактически управляется США, поэтому там могут привести его к распаду.

В Венгрии заявили о намерении остаться в ЕС дольше, чем Боррель на своём посту

В Венгрии заявили о намерении остаться в ЕС дольше, чем Боррель на своём посту

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз давит на его страну так, как это делала советская власть. На это Жозеп Боррель ответил, что никто не держит страну в ЕС.

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Матвей Константинов
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