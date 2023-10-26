Политолог назвал ЕС жалкой пародией СССР и допустил выход из альянса Венгрии
Политолог Коктыш заявил о предпосылках выхода Венгрии из Евросоюза и его распада
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что Венгрию никто не держит в Евросоюзе, не имеет формального права указывать что-либо руководителям других стран. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил политолог и доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, ЕС является жалкой пародией на одно ныне несуществующее государство.
"Евросоюз является жалкой пародией на СССР", — сказал эксперт.
Политолог отметил, что существуют предпосылки выхода Венгрии из объединения и его распада в обозримом будущем. Причиной тому, считает он, может стать в том числе обострение палестино-израильского конфликта. Более того, Евросоюз фактически управляется США, поэтому там могут привести его к распаду.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз давит на его страну так, как это делала советская власть. На это Жозеп Боррель ответил, что никто не держит страну в ЕС.
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