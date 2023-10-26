Политолог назвал ЕС жалкой пародией СССР и допустил выход из альянса Венгрии

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что Венгрию никто не держит в Евросоюзе, не имеет формального права указывать что-либо руководителям других стран. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил политолог и доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, ЕС является жалкой пародией на одно ныне несуществующее государство.

"Евросоюз является жалкой пародией на СССР", — сказал эксперт.

Политолог отметил, что существуют предпосылки выхода Венгрии из объединения и его распада в обозримом будущем. Причиной тому, считает он, может стать в том числе обострение палестино-израильского конфликта. Более того, Евросоюз фактически управляется США, поэтому там могут привести его к распаду.