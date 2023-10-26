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26 октября, 15:16

Пограничники в Хабаровском крае изъяли 740 кг чёрной икры

Пограничники изъяли в Хабаровском крае более 740 кг браконьерской чёрной икры, а также осетровой рыбы. Стоимость "улова" — более 340 млн рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре в транспортном средстве и складском помещении, используемых участниками противоправной деятельности, изъято 741 кг осетровой икры и порядка 11 тонн осетровых видов рыб без документов, подтверждающих законность их происхождения", — цитирует ТАСС сообщение.

По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам превышает 340 млн рублей.

Эксперт сравнила икру в разных банках и пришла к неожиданному выводу

Эксперт сравнила икру в разных банках и пришла к неожиданному выводу

Кстати, с начала года на полках российских магазинов эксперты нашли около 200 тонн красной икры неизвестного происхождения. Продукция без документов была зафиксирована в 50 регионах. Её поставкой занимались мелкие компании с уставным капиталом до 10 тысяч рублей. За незаконную деятельность фирмы поплатились аннулированием регистрации.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александра Вишнякова
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