Более 110 участников "Лидеров возрождения" получили назначения в новых регионах

В рамках комплекса кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" состоялось уже 113 назначений в новых регионах России. Об этом говорится на сайте конкурса в ДНР.

"Общее количество назначений участников кадровых конкурсов "Лидеры возрождения", прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, достигло 113. В их числе не только победители и финалисты, но и полуфиналисты проектов", — сказано в публикации.

Из 113 получивших назначения участников 68 были назначены в ДНР, 30 — в ЛНР, 6 — в Запорожской, 9 — в Херсонской области. Среди них 7 заместителей региональных министров, 5 глав департаментов, 5 руководителей высших учебных заведений и школ, а ещё было сделано 8 крупных назначений в коммерческих и некоммерческих организациях. Депутатские должности получили 12 человек, 5 из них стали членами Народных советов своих регионов.

Руководители новых регионов отметили эффективность конкурса "Лидеры возрождения" в борьбе с кадровым голодом на новых российских территориях, добавив, что он позволил найти талантливых и ответственных руководителей для разных уровней управления. А ещё конкурс открыл возможность возвращения для многих уехавших из региона жителей.