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29 августа, 17:39

В Москве объявили победителей конкурсов "Лидеры возрождения"

В Москве завершился объединённый финал кадровых конкурсов "Лидеры возрождения", которые проводились в новых регионах России. На торжественной церемонии были объявлены 104 победителя, из них 55 человек — из ДНР, 29 — из ЛНР, 12 — из Запорожской области и восемь — из Херсонской области.

"Какими бы талантливыми вы ни были, ничего нельзя сделать в одиночку. Рядом с вами в этом зале сейчас ещё 299 очень талантливых, ярких и сильных людей. И если вы пойдёте дальше по жизни с этими соратниками одной командой, то силы каждого из вас вырастут многократно", — обратился к участникам конкурсов первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев выразил уверенность, что каждый из участников займёт достойное место в деле возрождения Донбасса и Новороссии. А врио главы Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что для интеграции новых субъектов в российскую экономику нужно новое поколение управленцев. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что конкурс дал возможность молодым управленцам перенимать опыт у соседних регионов. Его поддержали врио глав ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Последний также призвал конкурсантов поучаствовать в возрождении республики.

Политолог: "Россия — страна возможностей" за 5 лет стала кадровым лифтом для сотен человек

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Ранее Лайф рассказывал о том, что пятерых финалистов конкурса "Лидеры возрождения. Херсонская область" назначили в региональные органы власти и образовательные учреждения.

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Telegram / Лидеры возрождения. Запорожская область

Наталья Исакова
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