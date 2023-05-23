Политолог: "Россия — страна возможностей" за 5 лет стала кадровым лифтом для сотен человек

За пять лет платформа "Россия — страна возможностей", созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина, выросла в образовательно-управленческий кластер, помогающий жителям нашей страны заявить о себе в большом спектре направлений. За это время проекты РСВ стали надёжным кадровым лифтом для сотен человек, сообщил в беседе с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Андрей Бодров.

По его словам, крайне показательно, когда создание возможностей для развития отдельного человека, сбор сообщества талантливых людей происходит со стороны государства. Именно такую функцию реализует АНО "Россия — страна возможностей", миссия которой звучит: "Создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого".

"Уже пять лет платформа, которая включает в себя 26 проектов и конкурсов, мастерскую управления "Сенеж", клуб Лидеров России "Эльбрус", а с недавнего времени ещё и кадровое агентство, выросло в настоящий образовательно-управленческий кластер, который помогает молодым людям и людям с опытом заявить о себе по большому спектру направлений — от искусства и медиасферы до медицины и информационных технологий," — подчеркнул политолог.

Он отметил, что новые проекты появляются благодаря регулярному сбору обратной связи от участников, что ещё больше повышает интерес к платформе. За пять лет проекты РСВ стали надёжным кадровым лифтом для сотен участников — 420 человек получили предложения о работе в органах власти, НКО и бизнесе, среди которых заместители министров, губернаторы, депутаты Государственной думы и т. д.

Технологии проведения конкурсов РСВ заимствуются в российских субъектах, в крупных корпорациях: "Ярославский резерв" в Ярославской области, "Лидеры Возрождения" для новых регионов России, кадровые конкурсы от "Россетей", Газпромнефть, ФНС и другие. По словам Бодрова, это говорит о том, что разные отрасли и сферы заинтересованы в выявлении способных управленцев, готовых к решению нестандартных задач и саморазвитию, а также развитию организации, где они работают.

"В этом заинтересованы на самом высоком уровне. Как сказал Президент России в Послании Федеральному собранию 2018 года: "Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей". И это действительно так", — заключил наш собеседник.