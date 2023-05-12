Регион

Уведомления отключены

12 мая, 15:41

Финалисты конкурса "Лидеры возрождения. Херсонская область" получили назначения

Пятеро финалистов конкурса "Лидеры возрождения. Херсонская область" назначены в региональные органы власти и образовательные учреждения. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

"Почти два месяца прошло с очного полуфинала кадрового конкурса, по итогам которого были определены 12 финалистов. Все они перспективные руководители, болеющие душой за родной край и его будущее. Сейчас мы рады объявить о состоявшихся назначениях пятерых финалистов", — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Финалист конкурса Ирина Бачинская перешла на работу в Министерство образования и науки Херсонской области в должности главного специалиста. До этого она почти 17 лет работала директором Приморской школы Скадовского муниципального округа.

Бывший учитель биологии, географии и химии Дмитрий Богомолов занял должность главного специалиста отдела общего образования Управления образования Министерства образования и науки Херсонской области. Начальник отдела Министерства цифровизации и массовых коммуникаций Херсонской области Владимир Массаковский повышен до заместителя руководителя департамента ведомства.

На должность исполняющего обязанности заместителя начальника отдела медицинского образования и науки, подготовки и аттестации медицинских кадров Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Херсонской области назначен Илия Останькович. До этого он возглавлял Бериславский медицинский колледж и работал врачом-невропатологом.

В финал конкурса "Лидеры возрождения. Запорожская область" вышли 25 участников

В финал конкурса "Лидеры возрождения. Запорожская область" вышли 25 участников

Бывший учитель истории и замдиректора школы № 31 города Херсона Светлана Чуднова теперь директор образовательного учреждения с углублённым изучением истории.

Ранее Лайф писал о том, что девять финалистов конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" тоже получили новые назначения.

Обложка ©

Telegram / "Лидеры возрождения. Херсонская область"

Илья Суриков
  • Новости
  • Региональные власти
  • Общество
  • Политика
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров