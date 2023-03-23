В финал конкурса "Лидеры возрождения. Запорожская область" вышли 25 участников

В финал конкурса "Лидеры возрождения. Запорожская область" прошли 25 участников, сообщили организаторы. По мнению врио губернатора региона Евгения Балицкого, эти конкурсанты — основа будущей управленческой команды региона.

"От всей души поздравляю тех участников конкурса "Лидеры возрождения. Запорожская область", которые получили приглашение в финал. Вы уже победители", — обратился к финалистам Балицкий и напомнил, что на региональный конкурс было зарегистрировано более 5 тысяч человек.

Исполнительный директор конкурсов "Лидеры возрождения" Антов Сериков уточнил, что этот этап конкурса был объединён с полуфиналом "Лидеров возрождения. Херсонская область". Он рассказал о синергии сил и талантов управленцев из двух новых регионов России.

"Задачи, которые стоят перед Запорожской и Херсонской областями уникальны и в чем-то сложнее, чем те, которые предстоит решать в ДНР и ЛНР. Здесь нет восьмилетнего опыта строительства собственной государственности, поэтому было принято решение об объединении полуфиналов конкурсов, чтобы велосипед не приходилось изобретать дважды", — заметил Антов Сериков.

Он добавил, что в результате будут рождаться решения, которые можно успешно внедрять в практику и в Запорожской, и в Херсонской областях. Зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, член общественного совета конкурса "Лидеры возрождения. Запорожская область" Александр Малькевич в свою очередь сообщил, что участников полуфинала и финала конкурса ждут новые назначения. По его словам, в Донецкой народной республике уже состоялись первые назначения конкурсантов на высокие должности.

О времени и месте проведения финала конкурса "Лидеры возрождения. Запорожская область" организаторы сообщат дополнительно.