Регион

Уведомления отключены

26 октября, 17:33

Экоактивисты раскрасили скелет динозавра в музее Лондона

Экоактивисты распылили окрашенный крахмал на скелет динозавра в музее Лондона

<p>Экоактивисты распылили оранжевый крахмал на скелет динозавра в музее Лондона. Обложка ©<a href="https://twitter.com/JustStop_Oil" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> X</a> / Just Stop Oil</p>

Экоактивисты распылили оранжевый крахмал на скелет динозавра в музее Лондона. Обложка © X / Just Stop Oil

Борцы за экологию из движения Just Stop Oil распылили окрашенный крахмал на скелет динозавра в музее Лондона в качестве протеста против добычи нефти и газа. Об этом рассказали представители движения, опубликовав видео.

Экоактивисты распылили оранжевый крахмал на скелет динозавра в музее Лондона. Видео © X / Just Stop Oil

"Два медицинских работника раскрасили динозавра в музее естественной истории в Лондоне. Они требуют от правительства прекратить реализацию в Великобритании всех новых проектов по добыче нефти и газа", говорится в сообщении.

На кадрах из музея видно, что мужчина распылил на скелет оранжевый порошок. Члены движения отметили, что это окрашенный крахмал, а также, что скелет титанозавра является репродукцией. Потом активисты развернули плакат, где призвали остановить добычу ископаемого топлива ради здоровья людей, и стали дожидаться прибытия сотрудников полиции. Одного экоактивиста задержали.

Протест был организован после слов ведущего педиатра Британии Камиллы Кингдон, которая заявила, что изменение климата пагубно влияет на здоровье детей.

В России хотят ввести оборотные штрафы для бизнеса за причиняемый вред экологии

В России хотят ввести оборотные штрафы для бизнеса за причиняемый вред экологии

Ранее в Сети распространилось видео с известной шведской экологической активисткой Гретой Тунберг, которая предложила новый способ ведения войн. Она говорит, что странам в ходе боевых действий нужно использовать веганские гранаты, истребители с батарейным питанием и биоразлагаемые ракеты. Однако есть маленький нюанс.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Экология
  • Природа
  • Общество
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров