Экоактивисты раскрасили скелет динозавра в музее Лондона

Борцы за экологию из движения Just Stop Oil распылили окрашенный крахмал на скелет динозавра в музее Лондона в качестве протеста против добычи нефти и газа. Об этом рассказали представители движения, опубликовав видео.

Экоактивисты распылили оранжевый крахмал на скелет динозавра в музее Лондона. Видео © X / Just Stop Oil

"Два медицинских работника раскрасили динозавра в музее естественной истории в Лондоне. Они требуют от правительства прекратить реализацию в Великобритании всех новых проектов по добыче нефти и газа", — говорится в сообщении.

На кадрах из музея видно, что мужчина распылил на скелет оранжевый порошок. Члены движения отметили, что это окрашенный крахмал, а также, что скелет титанозавра является репродукцией. Потом активисты развернули плакат, где призвали остановить добычу ископаемого топлива ради здоровья людей, и стали дожидаться прибытия сотрудников полиции. Одного экоактивиста задержали.

Протест был организован после слов ведущего педиатра Британии Камиллы Кингдон, которая заявила, что изменение климата пагубно влияет на здоровье детей.