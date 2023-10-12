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12 октября, 16:29

В России хотят ввести оборотные штрафы для бизнеса за причиняемый вред экологии

Путин поручил разработать оборотные штрафы для бизнеса в сфере экологии

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать варианты привлечения к ответственности представителей бизнеса, которые не соблюдают законодательство в сфере экологии. Об этом говорится в перечне указаний на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих административную ответственность <…> за неисполнение обязанностей, связанных с обеспечением проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха, обеспечением установления и соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", — указано в тексте.

Среди прочего предлагается облагать виновных оборотными штрафами. К ответственности могут быть привлечены как компании, так и индивидуальные предприниматели, в случае причинения ими вреда природе. Поправки к закону должны быть разработаны уже этой осенью.

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Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил подумать над проработкой Центрально-Евразийского транспортного коридора, который протянется через Монголию и Западный Китай.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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