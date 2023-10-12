В России хотят ввести оборотные штрафы для бизнеса за причиняемый вред экологии

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать варианты привлечения к ответственности представителей бизнеса, которые не соблюдают законодательство в сфере экологии. Об этом говорится в перечне указаний на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих административную ответственность <…> за неисполнение обязанностей, связанных с обеспечением проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха, обеспечением установления и соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", — указано в тексте.

Среди прочего предлагается облагать виновных оборотными штрафами. К ответственности могут быть привлечены как компании, так и индивидуальные предприниматели, в случае причинения ими вреда природе. Поправки к закону должны быть разработаны уже этой осенью.