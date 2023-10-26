Россия и Украина разорвали ещё одно соглашение
Соглашение России и Украины по развитию КПП на границе прекратило действие
Соглашение, подписанное в 2011 году между Россией и Украиной о сотрудничестве стран в целях развития пропускных пунктов на границе, прекратило действие, говорится в официальном сообщении МИД РФ.
"11 октября 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года", — указано в документе на официальном портале правовых актов.
Ранее в МИД РФ заявили, что диалог между Россией и Западом невозможен, пока Североатлантический альянс не откажется от своей политики сдерживания по отношению к нашей стране. В ведомстве отметили, что в последние годы в различных частях света нарастает воинственная риторика, разгораются застарелые региональные конфликты и образуются новые очаги напряжённости.
ТАСС / Zuma