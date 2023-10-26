Россия и Украина разорвали ещё одно соглашение

Соглашение, подписанное в 2011 году между Россией и Украиной о сотрудничестве стран в целях развития пропускных пунктов на границе, прекратило действие, говорится в официальном сообщении МИД РФ.

"11 октября 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года", — указано в документе на официальном портале правовых актов.