МИД: Пока Запад следует политике сдерживания России, диалог невозможен

Диалог между Россией и Западом невозможен, пока Североатлантический альянс не откажется от своей политики сдерживания по отношению к нашей стране. Об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ, заместитель российского постпреда в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат отметил, что в последние годы в различных частях света нарастает воинственная риторика, разгораются застарелые региональные конфликты и образуются новые очаги напряжённости. По его словам, возвращение ситуации под контроль может быть реализовано только на основе общепризнанных норм международного права и принципов деятельности ООН.

Он также констатировал, что Запад грубо нарушает "основополагающий принцип неделимости безопасности". Положительная динамика в вопросе ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ), считает Белоусов, не просматривается из-за откровенной враждебности Вашингтона и коллективного Брюсселя.

"Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Формирование такого режима в будущем однозначно потребует принципиально новых подходов и обязательного учёта национальных интересов России", — сказал дипломат, выразив надежду, что западные коллеги внемлют голосу разума и "начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учёта законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности".