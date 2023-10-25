Путин парой фраз изобличил истинное лицо нового миропорядка Запада

Озвученные Западом идеи обновлённого миропорядка не несут в себе ничего нового и основываются на стремлении к доминированию и двойных стандартах. Соответствующего мнения придерживается российский лидер Владимир Путин.

Выступая на встрече с представителями основных религиозных конфессий РФ, глава государства назвал и цель подобных планов недружественных государств. Она заключается в сохранении неоколониальной системы, поделился президент.