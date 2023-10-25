Путин парой фраз изобличил истинное лицо нового миропорядка Запада
Путин: Идеи Запада по новому миропорядку базируются на доминировании и лицемерии
Озвученные Западом идеи обновлённого миропорядка не несут в себе ничего нового и основываются на стремлении к доминированию и двойных стандартах. Соответствующего мнения придерживается российский лидер Владимир Путин.
Выступая на встрече с представителями основных религиозных конфессий РФ, глава государства назвал и цель подобных планов недружественных государств. Она заключается в сохранении неоколониальной системы, поделился президент.
"Ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы", — произнёс Путин.
Необходимость в новом миропорядке недавно признал и президент США Джо Байден. По словам политика, Вашингтон готов использовать свою "дерзость и уверенность", чтобы решить эту задачу. Впрочем, в Кремле затею 80-летнего американского лидера сочли невозможной.