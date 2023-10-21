Байден заявил, что "дерзкие" США построят новый миропорядок

Человечеству нужен новый мировой порядок, и США готовы его создать. Об этом на своём предвыборном мероприятии заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден. По его словам, главное — иметь достаточную дерзость и уверенность, чтобы объединить целую планету.

"Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок", — сказал глава Белого дома.