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21 октября, 17:05

Байден заявил, что "дерзкие" США построят новый миропорядок

Байден: Человечеству нужен новый мировой порядок, США смогут его построить

Человечеству нужен новый мировой порядок, и США готовы его создать. Об этом на своём предвыборном мероприятии заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден. По его словам, главное — иметь достаточную дерзость и уверенность, чтобы объединить целую планету.

"Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок", — сказал глава Белого дома.

Кроме того, добавил Байден, новый миропорядок позволит расширить перспективы мира, а не сократить их.

Новый мировой порядок: Чем визит Путина в Китай так напугал американские СМИ

Новый мировой порядок: Чем визит Путина в Китай так напугал американские СМИ

Ранее президент России Владимир Путин, неоднократно критиковавший пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", которых никто не видел и не писал, заявил о неизбежности многополярного мира. По словам главы государства, многополярный миропорядок будет справедливее и демократичнее.

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Дарья Нарыкова
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