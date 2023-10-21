Байден заявил, что "дерзкие" США построят новый миропорядок
Байден: Человечеству нужен новый мировой порядок, США смогут его построить
Человечеству нужен новый мировой порядок, и США готовы его создать. Об этом на своём предвыборном мероприятии заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден. По его словам, главное — иметь достаточную дерзость и уверенность, чтобы объединить целую планету.
"Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок", — сказал глава Белого дома.
Кроме того, добавил Байден, новый миропорядок позволит расширить перспективы мира, а не сократить их.
Ранее президент России Владимир Путин, неоднократно критиковавший пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", которых никто не видел и не писал, заявил о неизбежности многополярного мира. По словам главы государства, многополярный миропорядок будет справедливее и демократичнее.
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