Путин завершил выступление на "Валдае" словами о неизбежности многополярного мира

Укрепление многополярного мира неизбежно, заявил президент России Владимир Путин, завершая своё выступление на пленарном заседании международного Валдайского клуба, который прошёл в Сочи.

"И закончу тем, с чего начал. В этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно", — отметил глава государства.