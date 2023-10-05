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5 октября, 18:26

Путин завершил выступление на "Валдае" словами о неизбежности многополярного мира

Укрепление многополярного мира неизбежно, заявил президент России Владимир Путин, завершая своё выступление на пленарном заседании международного Валдайского клуба, который прошёл в Сочи.

"И закончу тем, с чего начал. В этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно", — отметил глава государства.

Как сообщал Лайф, в ходе выступления Путин также подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Кроме того, глава государства указал на необходимость строительства нового мира, заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут, и пошутил, что профессия плотника поможет ему в расширении окон для диалога между странами.

"Дело не в территориях": Путин ответил на вопрос о конце СВО

"Дело не в территориях": Путин ответил на вопрос о конце СВО

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LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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