В Кремле наполовину согласились со словами Байдена о новом миропорядке

В Кремле согласны с высказыванием американского лидера Джо Байдена о том, что миру нужен новый миропорядок, однако Москва считает, что США не смогут его построить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах. У господина Байдена была ещё одна фраза: "И США способны построить такой порядок". Здесь, в этой части мы не согласны", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул: США стремятся, чтобы любой миропорядок был американоцентричным и мир крутился вокруг них, однако "так больше не будет".