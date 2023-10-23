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23 октября, 10:03

В Кремле наполовину согласились со словами Байдена о новом миропорядке

Песков — о словах Байдена: США не смогут построить новый миропорядок

В Кремле согласны с высказыванием американского лидера Джо Байдена о том, что миру нужен новый миропорядок, однако Москва считает, что США не смогут его построить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах. У господина Байдена была ещё одна фраза: "И США способны построить такой порядок". Здесь, в этой части мы не согласны", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул: США стремятся, чтобы любой миропорядок был американоцентричным и мир крутился вокруг них, однако "так больше не будет".

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Как сообщал Лайф, ранее Байден на предвыборном мероприятии заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок, и США готовы его создать. По словам американского президента, главное — иметь достаточную дерзость и уверенность, чтобы объединить целую планету.

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Александр Юнашев
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