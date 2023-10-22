В Германии заявили о панике США из-за слов Байдена о Путине

Слова президента США Джо Байдена, который провёл параллели между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС, свидетельствуют о панике Вашингтона. Об этом сообщает Junge Welt, добавив, что перед главой Белого дома в настоящее время стоит несколько проблем.

"Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жёстких американских правых, либо у него проблемы. И то и другое верно в отношении президента США", — пишет издание.

Автор материала рассказал о тех проблемах, которые ныне стоят перед Вашингтоном. Одна из них заключается в том, что США уже на протяжении полутора лет вливают десятки миллиардов долларов на поставку оружия Киеву. Однако армия Украины провалила расхваленное контрнаступление, поэтому рано или поздно это государство будет потеряно. Кроме того, есть вероятность разрастания конфликта на Ближнем Востоке, тогда Байдену придётся иметь дело с двумя конфликтами одновременно.