В Германии заявили о панике США из-за слов Байдена о Путине
Junge Welt: Слова Байдена о Путине указывают на панику Вашингтона
Слова президента США Джо Байдена, который провёл параллели между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС, свидетельствуют о панике Вашингтона. Об этом сообщает Junge Welt, добавив, что перед главой Белого дома в настоящее время стоит несколько проблем.
"Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жёстких американских правых, либо у него проблемы. И то и другое верно в отношении президента США", — пишет издание.
Автор материала рассказал о тех проблемах, которые ныне стоят перед Вашингтоном. Одна из них заключается в том, что США уже на протяжении полутора лет вливают десятки миллиардов долларов на поставку оружия Киеву. Однако армия Украины провалила расхваленное контрнаступление, поэтому рано или поздно это государство будет потеряно. Кроме того, есть вероятность разрастания конфликта на Ближнем Востоке, тогда Байдену придётся иметь дело с двумя конфликтами одновременно.
А ранее, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Он утверждал, что у США есть большие возможности сделать мир лучше. В ответ лидер России Владимир Путин подчеркнул, что подавить интересы РФ невозможно, их придётся учитывать. Он также напомнил американскому президенту мудрую русскую поговорку в связи с этим: "Век живи — век учись". В Кремле заявили, что не приемлют тон Байдена в отношении Путина и действий ХАМАС, добавив, что подобные слова не могут звучать из уст ответственных лидеров государства.
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