Кремль не приемлет тон Байдена в отношении Путина

"В целом понятно, что сейчас очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке. Он весьма эмоциональный. И эмоций много в выступлении разных политиков, в том числе высокопоставленных... Мы не приемлем такой тон в отношении РФ и нашего президента", — подчеркнул представитель Кремля.