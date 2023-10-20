Кремль не приемлет тон Байдена в отношении Путина
Песков назвал неприемлемым заявление Байдена о Путине и ХАМАС
В Кремле считают неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, который провёл параллели между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС.
"В целом понятно, что сейчас очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке. Он весьма эмоциональный. И эмоций много в выступлении разных политиков, в том числе высокопоставленных... Мы не приемлем такой тон в отношении РФ и нашего президента", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что подобная риторика вряд ли подходит для ответственных лидеров государства.
А ранее, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Он утверждал, что у США есть большие возможности сделать мир лучше. В ответ Путин подчеркнул, что подавить интересы РФ невозможно, их придётся учитывать. Он также напомнил американскому лидеру мудрую русскую поговорку в связи с этим: "Век живи — век учись".
ТАСС / Михаил Метцель