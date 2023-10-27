Как в себя влюбляет туристов Оренбург — степная столица России

Оренбург расположен на границе Европы и Азии и находится всего в ста километрах от Казахстана. Когда-то здесь впервые сел за штурвал самолёта Юрий Гагарин, а сегодня регион стал важным центром внедрения инноваций в добыче. В новом проекте LIFE DOC "Один мой день: профессия нефтяник" мы рассказали об одном дне из жизни коренной жительницы, работающей на предприятии "Газпромнефть-Оренбург", а также об истории, природе и колорите области.