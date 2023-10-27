Как в себя влюбляет туристов Оренбург — степная столица России
Оренбург расположен на границе Европы и Азии и находится всего в ста километрах от Казахстана. Когда-то здесь впервые сел за штурвал самолёта Юрий Гагарин, а сегодня регион стал важным центром внедрения инноваций в добыче. В новом проекте LIFE DOC "Один мой день: профессия нефтяник" мы рассказали об одном дне из жизни коренной жительницы, работающей на предприятии "Газпромнефть-Оренбург", а также об истории, природе и колорите области.
Оренбург — город, где встречаются Европа и Азия | Как степная столица влюбляет в себя туристов. Видео © VK / LIFE
Оренбургская область — это сельскохозяйственный регион и один из крупных центров нефтегазодобычи. Город окружают бескрайние степи, поля подсолнухов и золотой пшеницы, а знаковым отличием являются богатая купеческая история, уникальная архитектура и живописная набережная реки Урал, два берега которой соединяет пешеходный мост Европа – Азия.
Подробнее об истории региона, его знаменитых представителях, цифровом управлении добычей на месторождении, секрете легендарных оренбургских пуховых платков и особой атмосфере древнего купеческого города, который может стать настоящим открытием для внутреннего туризма, смотрите в новом документальном фильме студии LIFE DOC.
ТАСС / Александр Манзюк