Скульптуры Царского Села нарядили в "зимнюю одежду"

В музее-заповеднике "Царское Село" с помощью защитных футляров утепляют скульптуры у павильона "Грот". Бюсты-аллегории "Апрель", "Март", "Июнь" и "Июль" — копии венецианских работ, хранящихся в фондах музея, — особенно теплолюбивы.

В музее-заповеднике "Царское Село" с помощью защитных футляров утепляют скульптуры у павильона "Грот". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это каррарский мрамор. Даже наши копии подвержены микротрещинам. В эти поры попадает влага, которая разрушает мрамор", — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" хранитель скульптуры музея-заповедника Наталья Лансере.

В первую очередь "одели" фигуры китайцев на Большом Китайском мосту. Работу завершат к концу этой недели, и вновь полюбоваться рукотворной красотой можно будет только с приходом весны. Зато с 31 октября по доброй традиции прогулки в Екатерининском парке станут бесплатными.