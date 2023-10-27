Скульптуры Царского Села нарядили в "зимнюю одежду"
В Царском Селе утепляют статуи в преддверии зимы
В музее-заповеднике "Царское Село" с помощью защитных футляров утепляют скульптуры у павильона "Грот". Бюсты-аллегории "Апрель", "Март", "Июнь" и "Июль" — копии венецианских работ, хранящихся в фондах музея, — особенно теплолюбивы.
В музее-заповеднике "Царское Село" с помощью защитных футляров утепляют скульптуры у павильона "Грот". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Это каррарский мрамор. Даже наши копии подвержены микротрещинам. В эти поры попадает влага, которая разрушает мрамор", — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" хранитель скульптуры музея-заповедника Наталья Лансере.
В первую очередь "одели" фигуры китайцев на Большом Китайском мосту. Работу завершат к концу этой недели, и вновь полюбоваться рукотворной красотой можно будет только с приходом весны. Зато с 31 октября по доброй традиции прогулки в Екатерининском парке станут бесплатными.
А на днях 212 лет отметил Царскосельский императорский лицей, в котором учился Александр Пушкин. В честь праздника был проведён конкурс ораторского искусства. Школьники и студенты петербургского филиала РАНХиГС зачитывали великие труды выпускников лицея.