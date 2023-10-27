Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Сообщается, что в последнее время политический деятель находился на отдыхе в Шанхае. Вчера вечером у него внезапно случился сердечный приступ.

Ли Кэцян родился 1 июля 1955 года в уезде Динъюань провинции Аньхой. В 1976 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК) и впоследствии занимал партийные должности на различном уровне. В частности, он являлся членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК трёх созывов, а с 2013 по 2023 год он занимал должность премьера Госсовета КНР — главы китайского правительства. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Китая.