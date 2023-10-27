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27 октября, 01:34

Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян скончался от сердечного приступа

<p>Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Обложка © Getty Images / China News Service</p>

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Обложка © Getty Images / China News Service

Экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер на 69-м году жизни. По информации Центрального телевидения Китая, политик скончался от сердечного приступа.

Сообщается, что в последнее время политический деятель находился на отдыхе в Шанхае. Вчера вечером у него внезапно случился сердечный приступ.

Ли Кэцян родился 1 июля 1955 года в уезде Динъюань провинции Аньхой. В 1976 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК) и впоследствии занимал партийные должности на различном уровне. В частности, он являлся членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК трёх созывов, а с 2013 по 2023 год он занимал должность премьера Госсовета КНР — главы китайского правительства. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Китая.

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Оксана Попова
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