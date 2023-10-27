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27 октября, 09:34

Игры на берегу реки чуть не закончились для семилетнего мальчика смертью в болоте

ГУ МЧС: В Димитровграде Ульяновской области 7-летнего мальчика спасли из болота

<p>Семилетний мальчик, которого спасли из болота в ульяновском Димитровграде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_ulyanovsk/5493" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Ульяновской области</a></p>

Семилетний мальчик, которого спасли из болота в ульяновском Димитровграде. Обложка © Telegram / МЧС Ульяновской области

В городе Димитровграде Ульяновской области семилетний мальчик оказался по пояс в болоте, когда играл с друзьями на берегу реки Мелекесс. Как отметили в пресс-службе регионального управления МЧС, всё произошло днём 26 октября.

Болото в ульяновском Димитровграде, откуда спасли семилетнего мальчика. Фото © Telegram / МЧС Ульяновской области

Болото в ульяновском Димитровграде, откуда спасли семилетнего мальчика. Фото © Telegram / МЧС Ульяновской области

"В 15:01(14:01 мск. — Прим. Лайфа) в службу спасения поступил тревожный сигнал с улицы Циолковского в Димитровграде. Очевидцы сообщили, что недалеко от берега на реке в болоте увяз семилетний мальчик. Выбраться самостоятельно не представляется возможным. К месту оперативно были направлены службы экстренного реагирования", — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что через четыре минуты на место прибыл дежурный экипаж спасателей. К этому времени ребёнка уже вытащили из трясины. Спасатели осмотрели мальчика, согрели его и дождались медиков. В ведомстве уточнили, что госпитализация ребёнку не потребовалась.

"Компания мальчишек гуляла на берегу реки, заигравшись, ребёнок не заметил, как оказался по пояс в грязи. Испугавшиеся ребята не смогли помочь другу и обратились за помощью к прохожим, которые и вызвали экстренные службы", — добавили в региональном управлении МЧС.

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Ранее в Челябинске спасли 74-летнюю пенсионерку, которая застряла по горло в болоте. Специалистов вызвал рыбак, который находился недалеко от места происшествия.

Никита Осипов
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