Игры на берегу реки чуть не закончились для семилетнего мальчика смертью в болоте
ГУ МЧС: В Димитровграде Ульяновской области 7-летнего мальчика спасли из болота
Семилетний мальчик, которого спасли из болота в ульяновском Димитровграде. Обложка © Telegram / МЧС Ульяновской области
В городе Димитровграде Ульяновской области семилетний мальчик оказался по пояс в болоте, когда играл с друзьями на берегу реки Мелекесс. Как отметили в пресс-службе регионального управления МЧС, всё произошло днём 26 октября.
Болото в ульяновском Димитровграде, откуда спасли семилетнего мальчика. Фото © Telegram / МЧС Ульяновской области
"В 15:01(14:01 мск. — Прим. Лайфа) в службу спасения поступил тревожный сигнал с улицы Циолковского в Димитровграде. Очевидцы сообщили, что недалеко от берега на реке в болоте увяз семилетний мальчик. Выбраться самостоятельно не представляется возможным. К месту оперативно были направлены службы экстренного реагирования", — сообщили в ведомстве.
В МЧС добавили, что через четыре минуты на место прибыл дежурный экипаж спасателей. К этому времени ребёнка уже вытащили из трясины. Спасатели осмотрели мальчика, согрели его и дождались медиков. В ведомстве уточнили, что госпитализация ребёнку не потребовалась.
"Компания мальчишек гуляла на берегу реки, заигравшись, ребёнок не заметил, как оказался по пояс в грязи. Испугавшиеся ребята не смогли помочь другу и обратились за помощью к прохожим, которые и вызвали экстренные службы", — добавили в региональном управлении МЧС.
Ранее в Челябинске спасли 74-летнюю пенсионерку, которая застряла по горло в болоте. Специалистов вызвал рыбак, который находился недалеко от места происшествия.