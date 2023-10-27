Игры на берегу реки чуть не закончились для семилетнего мальчика смертью в болоте

В городе Димитровграде Ульяновской области семилетний мальчик оказался по пояс в болоте, когда играл с друзьями на берегу реки Мелекесс. Как отметили в пресс-службе регионального управления МЧС, всё произошло днём 26 октября.

Болото в ульяновском Димитровграде, откуда спасли семилетнего мальчика. Фото © Telegram / МЧС Ульяновской области

"В 15:01(14:01 мск. — Прим. Лайфа) в службу спасения поступил тревожный сигнал с улицы Циолковского в Димитровграде. Очевидцы сообщили, что недалеко от берега на реке в болоте увяз семилетний мальчик. Выбраться самостоятельно не представляется возможным. К месту оперативно были направлены службы экстренного реагирования", — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что через четыре минуты на место прибыл дежурный экипаж спасателей. К этому времени ребёнка уже вытащили из трясины. Спасатели осмотрели мальчика, согрели его и дождались медиков. В ведомстве уточнили, что госпитализация ребёнку не потребовалась.