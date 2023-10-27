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Регион
Опубликовано 27 октября 2023, 11:13
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Пушилин не увидел предпосылок к завершению конфликта на Украине в скором будущем

Пушилин: В обозримом будущем нет предпосылок для завершения конфликта на Украине

В обозримом будущем нет предпосылок для завершения или заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что с учётом имеющегося у Киева вооружения пропорционально растёт и то расстояние, на которое ВС РФ должны отодвинуть ВСУ.

"В обозримом будущем завершения конфликта без нашей победы я не вижу, возможностей для завершения и заморозки конфликта нет", — заявил Пушилин журналистам.

Пушилин назвал оставшуюся часть Украины "очень нестабильной субстанцией"
Пушилин назвал оставшуюся часть Украины "очень нестабильной субстанцией"

Напомним, в сентябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что конфликт на Украине завершится ещё не скоро. Руководитель альянса подчеркнул, что страна прекратит существовать, если завершит боевые действия. По словам генсека военного блока, достижение мира на Украине возможно только в том случае, если Россия прекратит боевые действия.

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Getty Images / Pierre Crom

Илья Суриков
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