Пушилин не увидел предпосылок к завершению конфликта на Украине в скором будущем

В обозримом будущем нет предпосылок для завершения или заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что с учётом имеющегося у Киева вооружения пропорционально растёт и то расстояние, на которое ВС РФ должны отодвинуть ВСУ.

"В обозримом будущем завершения конфликта без нашей победы я не вижу, возможностей для завершения и заморозки конфликта нет", — заявил Пушилин журналистам.